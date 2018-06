In arrivo 2 navi Ong, Salvini: sbarchino altrove | Merkel: serve risposta Ue

La nave della Ong tedesca Lifeline è intervenuta nella notte in soccorso di 118 persone a bordo di un gommone in difficoltà al largo delle coste libiche. Ai passeggeri, tra i quali 14 donne, 4 bambini e un neonato, sono stati forniti giubbotti di salvataggio.



Crimi: "Stretta sulle ong, alimentano il traffico di esseri umani" - Anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi ha parlato di una setta sulle ong, dicendo: "Anche in queste ore ci sono delle navi italiane che hanno raccolto migranti e che arrivano nei porti. Il governo italiano sta facendo una stretta sull'utilizzo delle ong, sul modo in cui stanno intervenendo, incrementando le aspettative e alimentando il traffico di esseri umani. Questo è un meccanismo che ha fatto cambiare completamente la strategia ed è quello su cui stiamo intervenendo".



Merkel: "Serve una risposta europea" - La cancelliera tedesca Angela Merkel è intervenuta nel suo videomessaggio settimanale per dire che quella delle migrazioni è "una sfida europea che ha bisogno di una risposta europea". Mentre il governo di Berlino è in una situazione di stallo per lo scontro tra la stessa Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer, in merito alla sua richiesta di respingere alcuni richiedenti asilo al confine, la cancelliera si oppone all'azione unilaterale perché, dice, "indebolirebbe l'Unione europea".



La cancelliera aveva definito la migrazione come una delle quattro sfide principali da affrontare martedì in Germania, nel colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron, insieme ai ministri di entrambi i governi, in vista del vertice europeo di fine mese. Altre questioni riguardano la politica estera e di difesa e il futuro della zona euro.



Ravasi: "L'Europa sia soggetto unico per accoglienza" - Anche il cardinale Gianfranco Ravasi ha detto che "in un campo umanistico come quello dell'accoglienza l'Europa deve tornare a essere un soggetto unico come lo è stata per la cultura nei venti secoli che abbiamo alle spalle".



Aquarius davanti a Maiorca, domenica a Valencia - Al settimo giorno di navigazione, Aquarius ha raggiunto almeno simbolicamente la Spagna: la nave con a bordo parte dei 629 migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia, si trova infatti in acque internazionali tra l'isola di Minorca e quella di Maiorca. "Il mare è finalmente calmo - racconta da bordo Alessandro Porro - e le persone si stanno risvegliando. Una nave militare spagnola ci dà idealmente il benvenuto in Spagna".



Il convoglio composto dall'Aquarius e dalle due navi militari italiane arriverà a Valencia nelle prime ore di domenica, ma l'ingresso nel porto sarà scaglionato. "In questi giorni - aggiunge Porro - abbiamo navigato accanto a Sicilia, Sardegna, Corsica e ora le Isole Baleari. E ogni volta le persone a bordo ci hanno chiesto sempre la stessa cosa: è questa la nostra terra?".