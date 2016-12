Impresentabili "scendono" a 16

Campania, Biagio Iacolare (Udc)

Il nominativo di Biagio Iacolare, candidato Udc a Napoli, è stato cancellato dalla lista degli impresentabili. Lo rende noto la Commissione Antimafia, dopo aver accertato che, come scrive il legale di Iacolare, la sentenza di proscioglimento per prescrizione è stata annullata senza rinvio dalla Cassazione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".