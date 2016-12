Imprese, governo: a breve interventi per semplificare adempimenti

Sono in arrivo interventi taglia-adempimenti per le aziende. "In Italia si impiega ancora troppo tempo da parte delle imprese per adeguarsi alla normativa fiscale a differenza degli altri Paesi europei", ha spiegato il viceministro all'Economia, Luigi Casero. L'obiettivo del governo, ha annunciato, è di presentare "nel giro di un mese un intervento di semplificazione".