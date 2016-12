Immigrazione, Salvini vs Berlusconi: "Dove c'è la Lega problema risolto"

Berlusconi: "Lavoreremo per risolvere problema campi rom" - "La situazione dei campi rom - ha detto Berlusconi - è inaccettabile per tutti, è una vergogna alla periferia delle nostre città avere delle baraccopoli dove lo Stato non entra e la legge non è in vigore. Dove si vive in condizioni di igiene precaria e dove i bambini vengono destinati a chiedere l'elemosina o a delinquere. Questo non è accettabile. Gli italiani non possono più vivere nella paura, nel Paese non devono più esserci zone franche di illegalità. Subito dopo le elezioni, come centrodestra, ci metteremo al lavoro per trovare una soluzione concreta", conclude.



Salvini: "Rom sono problema, ma la sinistra li coccola" - Matteo Salvini ha quindi sottolineato come i rom siano "un problema e la sinistra li coccola". "Non sono io che strumentalizzo. Mi dispiace che a sinistra invece di risolvere il problema, si cercano colpe e si dica che tutto quello che accade è colpa della Lega e di Salvini. Maroni aveva decretato l'emergenza rom poi il governo saltò, arrivò Monti che e disse che l'emergenza non serviva più".



Incidente Roma, Salvini: "Non apriamo porta ai deliquenti" - Quanto all'incidente avvenuto a Roma, in cui due minorenni rom hanno investito un gruppo di pedoni, uccidendo una donna e ferendo altre otto persone, Salvini ha aggiunto: "A sinistra continuano a ripetere il ritornello che ci sono anche i pirati della strada italiani. Non mi sembra intelligente: visto che abbiamo i delinquenti italiani non apriamo le porte anche agli altri delinquenti del mondo".