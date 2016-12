Immigrazione, per il ministro Alfano "l'accoglienza alimenta il razzismo"

12:11 - Per Angelino Alfano, "l'Italia è un Paese accogliente ma stanco. Con l'eccesso di accoglienza si alimenta il razzismo". "Se non si vuole un'Italia xenofoba che vota Lega - ha aggiunto il ministro dell'Interno -, non possiamo accogliere tutti". Non tarda ad arrivare la risposta, via Twitter, del presidente della Lombardia: "La Lega è un partito di estrema destra? Cazzate: la Lega è un partito di successo, con idee concrete", ha ribadito Roberto Maroni.

Alfano ha poi annunciato "una nuova legge per contrastare il terrorismo internazionale ed adeguare la normativa, con misure per chi vuole andare volontario a combattere nei teatri di guerra e misure di controllo di polizia sugli aspiranti terroristi, così come avviene per i mafiosi". Sarà una delle "priorità del 2015, oltre a nuove norme sul terrorismo internazionale, la certezza della pena per chi è condannato e sicurezza e decoro urbano".



"Centrodestra? Servono le primarie" - "In un centrodestra che non voglia abolire l'euro e uscire dall'Europa e da Schengen, mi ritrovo eccome. Ma la scelta della leadership deve avvenire da parte della gente, con le primarie. Non può esserci un sorteggio, né il lancio della monetina, né può scegliere uno solo per tutti gli altri", ha ribadito il leader Ncd, aggiungendo inoltre come vada "fatto un programma che contenga cose di centrodestra".



"Prescrizione, non si giochi con i diritti dei cittadini" - Sulla prescrizione, quindi, il ministro dell'Interno si mostra garantista: "Non va confusa la certezza della pena con il tema della prescrizione - ha detto -, che va compreso bene, senza giocare sulla pelle dei cittadini". "Un cittadino deve sapere se è colpevole o innocente, non può essere indagato a trent'anni e condannato ad ottanta. Non può stare appeso a causa dell'indolenza di un magistrato nelle indagini, o per l'inefficienza del sistema giudiziario", ha spiegato.



"No ai matrimoni tra gay" - Parlando delle nozze tra omosessuali, il leader di Ncd resta fermo sulle sue posizioni: "Ho tantissimi amici gay, li frequento, ci esco a cena e non ho certo pregiudizi. Ma la legge italiana non prevede matrimoni tra omosessuali ed io da ministro dell'Interno la faccio rispettare", ha ribattuto. "Altrimenti sarebbe come se io permettessi a un sindaco di registrare il matrimonio di uomo con più donne, che in Italia non è lecito. Se il Parlamento cambierà la legge e consentirà i matrimoni tra omosessuali, io farò rispettare la legge", ha poi concluso.