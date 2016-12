Immigrazione, Mattarella: "Situazione tragica, la Marina è nostro vanto"

"L'abnegazione e la professionalità" della Marina militare "nell'affrontare la tragica situazione dei flussi migratori via mare, costituiscono un vanto per l'Italia intera. Vi siete conquistati l'ammirazione internazionale". Lo scrive Sergio Mattarella, in un messaggio per la festa della Marina. "In questa giornata, un pensiero speciale va ai fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone", aggiunge il presidente della Repubblica.