Immigrazione, Grillo: "I clandestini sono da rispedire a casa"

21:28 - "Chi entra in Italia con i barconi è un perfetto sconosciuto e va identificato immediatamente. I profughi vanno accolti; gli altri, i cosiddetti clandestini rispediti da dove venivano". Beppe Grillo lo scrive sul suo blog, e continua: "Chi entra in Italia sia sottoposto a visita medica obbligatoria all'ingresso per tutelare la salute sua e degli italiani".

"E' tempo di affrontare l'emigrazione come un problema da risolvere e non come un tabù. In questi mesi qualcosa è cambiato sul tema immigrazione: Isis sta producendo flussi migratori insostenibili, negli ultimi mesi sono arrivati in 100mila, e in futuro con l'espandersi della guerra, la situazione peggiorerà; Ebola sta penetrando in Europa, è solo questione di tempo perché in Italia ci siano i primi casi. Nel frattempo i partiti si stanno baloccando tra razzismo e buonismo un tanto al chilo, ma sempre sulle spalle delle fasce più deboli della popolazione, il tutto per un pugno di voti", aggiunge il leader del M5S.



"L'Italia è diventata la sala di aspetto, la porterei dei disperati del mondo. Chi arriva qui deve avere il diritto di muoversi liberamente nella Ue. In mancanza di queste immediate misure avremo sempre più razzismo e malattie epidemiche. E' questo quello che vogliamo? Basta saperlo", conclude il post.



Salvini: "M5S votò contro il reato di clandestinità" - "Grillo: migranti 'vanno rispediti a casa'. Ma se M5S ha votato contro reato di immigrazione clandestina!!!". Così il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, commenta su Twitter il post di Beppe Grillo pubblicato in serata sul suo blog.



Storace: "Grillo saccheggia proposte de La Destra" - "Sull'immigrazione Grillo sta saccheggiando tutte le proposte de La Destra: screening obbligatorio e no clandestini. Benvenuto". Lo scrive in un tweet il leader del partito, Francesco Storace.