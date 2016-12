31 ottobre 2014 Immigrazione, Alfano alla Ue: "Campi profughi e domande di asilo in Africa" Si chiude Mare Nostrum e scatta l'operazione Triton per la gestione dell'immigrazione nel Mediterraneo: l'Europa sarà a presidio delle frontiere Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:12 - Con il primo novembre si chiude Mare Nostrum e scatta l'operazione Triton per la gestione dell'immigrazione nelle acque del Mediterraneo. Una svolta che implica una discesa in campo in prima persona della Ue sul fronte immigrati. "Per la prima volta - commenta il ministro dell'Interno Angelino Alfano - l'Europa sarà a presidio delle frontiere. Prende coscienza che le frontiere a 30 miglia delle coste italiane sono una frontiera per tutti i 15 Paesi".

"Anche se sabato parte Triton, nel frattempo, con la chiusura di Mare Nostrum ci sarà una fase di accompagnamento, che durerà due mesi e che costerà all'Italia un terzo di quanto costava Mare Nostrum", ha spiegato Alfano. "Una volta superata questa fase, l'Italia non spenderà più un euro", ha ribadito.



Il ministro dell'Interno ha poi lanciato un chiaro messaggio a Bruxelles. "L'Europa ha fatto una scelta: scendere in mare. Ora occorre coraggio nel fare un'altra scelta, quella di campi profughi e di zone di accoglienza e richieste di asilo in Africa. Dobbiamo cambiare strategia come Europa e chiedere che le domande di asilo siano presentate in Africa".



"Abbiamo scoperto che erano state stuprate e violentate le donne, che avevano pagato un biglietto ad una macabra agenzia di viaggi. La risposta non può avvenire in mare ma deve avvenire lì", nei Paesi di partenza, ha proseguito. "Abbiamo un grande problema mondiale, che è la Libia", ha detto Alfano che ha aggiunto: "Non mi venissero a dire che bisogna parlare con la Libia".