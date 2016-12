Immigrati,Renzi:Ue si gioca faccia

"E' un tema delicato, provo rispetto e commozione per i tragici fatti di cronaca italiani ma al punto in cui siamo è evidente che siamo davanti ad un fenomeno europeo, non più italiano". Così il premier Matteo Renzi alla trasmissione "Parallelo Italia" sull'emergenza immigrazione. "Ci giochiamo non solo la faccia ma l'idea di Ue", ha poi aggiunto.