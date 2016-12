Ilva Taranto, Renzi: ottenuto oltre un miliardo dalla negoziazione con la famiglia Riva

"Si è conclusa la negoziazione tra la famiglia Riva e Ilva e oltre un miliardo arriveranno dalla famiglia Riva come compensazione grazie al lavoro di tutte le autorità. Questi soldi, alla fine quasi 1,3 miliardi, andranno a risanare Taranto e l'Ilva". Lo ha annunciato il premier Matteo Renzi. "Ci sono state - ha aggiunto - polemiche assurde sull'impegno del governo su Taranto che è in una situazione davvero difficile per colpa del passato".

"Ci sono state - dice Renzi - polemiche assurde sull'impegno del governo su Taranto che è in una situazione davvero difficile per colpa del passato. Noi siamo intervenuti in modo molto significativo, abbiamo messo 1,6 miliardi, di cui 1,3 risorse nazionali, 322 dalla giunta Vendola e 7 milioni dalla Giunta Emiliano. Si dice che noi avremmo tolto l'emendamento con 50 milioni in più: il presidente della Bilancio che è pugliese ha ritenuto inammissibile l'emendamento. Che cosa c'entra il governo?".



"Quella su Taranto è stata la bufala che mi fa più male. Questa sera ci sarà una novità". Così il premier Matteo Renzi, rispondendo alle domande dei cittadini in diretta Facebook per smontare le "bufale" contro il riforma costituzionale.