Ilva, Calenda: "Niente tavolo finché l'investitore non è chiaro"

"L'accordo con l'investitore prevedeva che si sarebbero salvaguardati i livelli di anzianità e gli scatti fino a oggi maturati. Invece su questo l'investitore non è stato chiaro. Quindi io gli ho risposto che finché non sarà chiaro, io il tavolo non lo apro". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda parlando del caso Ilva. "Abbiamo avuto due offerte e abbiamo scelto quella migliore secondo le regole della gara", ha precisato.