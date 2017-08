Ilaria Alpi, Boldrini telefona alla mamma: non si deve sentire sola

La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha telefonato a Luciana Alpi, la mamma dell'inviata del Tg3 uccisa con il suo operatore a Mogadiscio il 20 marzo del '94, dopo che la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sul duplice omicidio. "Ho voluto esprimere la mia vicinanza in un momento che so essere per lei di grande sconforto - ha detto -. Lei deve sentire di non essere sola anche in questo passaggio così difficile".