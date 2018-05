Il Tribunale di Sorveglianza lo riabilita: Berlusconi si può candidare

Come riporta il Corriere della Sera, se in questo momento si dovesse andare alle urne Berlusconi avrebbe il diritto di presentarsi alla Camera o al Senato. La decisione, inizialmente attesa nel mese di giugno, è stata presa nel pomeriggio di venerdì in camera di consiglio.



I legali del numero uno di Forza Italia avevano depositato l'istanza presso il Tribunale il 12 marzo, quattro giorni dopo la scadenza dei tre anni dall'espiazione completa previsti dalla legge per presentare la domanda. Contro gli effetti negativi della legge Severino, gli avvocati di Berlusconi avevano anche fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenendo che la norma avesse prodotto un effetto retroattivo sulla posizione giuridica del loro assistito. La decisione è prevista in autunno.



La cosiddetta riabilitazione, che secondo il codice penale "estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna", può essere ottenuta soltanto dopo aver "adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato" (nel caso di Berlusconi il risarcimento del danno) e dopo aver dato "prove effettive e costanti di buona condotta".



Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fatto sua la disposizione della Cassazione secondo cui la pendenza di ulteriori processi penali, che vedono attualmente coinvolto il presidente di Forza Italia, "non rappresenta un ostacolo alla concessione della riabilitazione". In merito a tale decisione la Procura generale di Milano ha comunque il diritto di ricorrere in Cassazione.



Salvini: "Buona notizia per la democrazia" - "Berlusconi che torna candidabile è una buona notizia per lui e soprattutto per la democrazia, ne sono davvero felice". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la decisione del Tribunale di Sorveglianza di "riabilitare" il presidente di Forza Italia.



Meloni: "Atto di giustizia" - "La riabilitazione di Silvio Berlusconi è un atto di giustizia che restituisce piena rappresentanza a milioni di elettori. Al presidente di Forza Italia le mie più sentite felicitazioni e quelle di Fratelli d'Italia", ha invece dichiarato la presidente di FdI, Giorgia Meloni.



Soddisfazione anche da parte del capogruppo di FI alla Camera, Mariastella Gelmini: "Giustizia è fatta, finalmente termina un calvario durato cinque anni. Ora l'Italia potrà contare ancor più su di noi". Sulla vicenda si è espresso su Facebook anche il presidente della Regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti: "La riabilitazione rende giustizia (tardiva) a un leader politico e a milioni di elettori che hanno creduto in lui".