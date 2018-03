Il sindaco M5s di Pomezia si candida con una lista civica per il terzo mandato

Fucci dice di volersi dedicare alla politica "che si prende cura dei cittadini e fa crescere la città" e spiega: "Ho fatto questa scelta perché per cinque anni ho lavorato per salvare la nostra città dal fallimento, per renderla più bella e più pulita, per garantire servizi a tutti, in particolare alle fasce più deboli della popolazione. Ho scelto di ricandidarmi perché amo questa città e mi sento parte di una grande comunità di persone che non si sono arrese al degrado, al clientelismo, alla cattiva politica, e ci hanno creduto, hanno creduto in me, nelle mie competenze e nel mio operato".



Il "manifesto" social firmato da Fucci continua così: "Ho scelto di ricandidarmi perché abbiamo raggiunto risultati entusiasmanti che vanno tutelati, garantiti, ottimizzati, e perché ce ne sono molti altri da conquistare. L'impegno, la tenacia e la passione che ho messo in cinque anni di governo cittadino sono oggi ancora più forti in questo nuovo progetto. Continuità e crescita per Pomezia, perché la città non può ricominciare tutto da capo con persone senza esperienza da sindaco. Io ci metto ancora una volta la faccia e il cuore".