Il Senato vota le dimissioni di Augusto Minzolini con 142 sì

Il Senato ha accolto con voto segreto le dimissioni del senatore di FI, Augusto Minzolini, condannato in via definitiva per peculato. I sì sono stati 142, 105 i no, e 4 gli astenuti. Minzolini, prima del voto sulle sue dimissioni, aveva preso la parola per ringraziare "tutto Palazzo Madama" per averlo salvato dalla decadenza il 16 marzo: "La volta scorsa è stata una bella pagina, è stata una prova di coraggio di non poco conto", aveva affermato.