Il selfie di Matteo Renzi e Barbara D'Urso

Niente giubbino di pelle come nell'ormai celebre apparizione da Maria De Filippi: per la terza volta ospite di Barbara D'Urso, a Domenica Live Renzi la giacca non la porta proprio. Sfodera una delle camicie bianche di ordinanza con le maniche tirate su fino ai gomiti e una cravatta a quadretti. Durante l'intervista scambi di sorrisi e battute e alla fine un selfie che la condutricce posta su Facebook commentando:" Grazie a Matteo Renzi che ha scelto di venire a raccontarsi da me. Potevo non fare un carmelitasmack?"