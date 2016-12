16 febbraio 2015 Il Quirinale sarà visitabile tutti i giorni L'annuncio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha chiesto di aprire "il percorso delle visite ad altre parti del palazzo" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:16 - "Ho disposto che il Quirinale sia, entro breve tempo, aperto alle visite tutti i giorni". Lo ha annunciato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, spiegando di aver chiesto di aprire "il percorso delle visite ad altre parti del palazzo e di utilizzare nuovi spazi per le attività espositive permanenti o temporanee".

Il Capo dello Stato ha spiegato che il Quirinale "è un luogo simbolo della cultura e della storia degli italiani; è un palazzo che ha accompagnato la storia d'Italia e che continua, giorno dopo giorno, ad accompagnarla come sede della Presidenza della Repubblica".



Mattarella, al termine di una presentazione di una mostra sugli arazzi del Pontormo e del Bronzino allestita al Quirinale, ha spiegato che saranno anche aperti saloni ed ambienti non compresi nel percorso delle visite possibili fino ad oggi. "Un gruppo di lavoro sta già studiando le modalità operative di questa mia decisione".



Proprio per ampliare il percorso e permettere l'allestimento di mostre temporanee e permanenti al'interno del palazzo, il presidente della Repubblica ha anche dato disposizioni che "alcuni uffici si ritirino" per dare spazio a questa possibilità. "Tutto ciò - ha osservato - per sottolineare questo legame che c'è tra il Quirinale e la storia del nostro Paese".