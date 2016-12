Il premier Renzi giunto a New York per Assemblea generale Onu

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi è giunto a New York, dove prenderà parte ai lavori della 71esima Assemblea generale dell'Onu. Il premier si fermerà negli Stati Uniti fino a martedì sera. Oggi alle 10.30 (le 16.30 in Italia) prenderà parte a un dibattito della Clinton Global Initiative, moderato da Bill Clinton. In giornata parteciperà poi ai lavori del Summit dell'Onu per rifugiati e migranti.