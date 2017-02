Il premier Gentiloni: "L'Italia non rischia una procedura d'infrazione da parte dell'Ue"

"Non credo ci sia il rischio di una procedura d'infrazione contro l'Italia da parte dell'Unione europea. Siamo circondati da Paesi che sono in procedura d'infrazione e non mi sembra che siano imbarazzatissimi". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, al vertice di Malta tra i leader europei. "L'Italia è un Paese che ha deciso di rispettare le regole Ue, ma lo farà in modo tale da non provocare effetti depressivi sull'economia", ha aggiunto.