Il premier Gentiloni in visita alla moschea di Abu Dhabi

Visita del presidente del Consiglio Gentiloni alla grande moschea dello sceicco Zayed ad Abu Dhabi, la quinta moschea più grande del mondo costruita tra l'altro con materiali italiani come il marmo di Carrara ed il vetro di Murano per i lampadari e gli intarsi alle pareti. Il premier accompagnato dalla moglie Manuela ha visitato l'interno della moschea e la parte esterna. "Orgoglio per il contributo italiano alla realizzazione di questa meraviglia".