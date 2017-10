Il premier Gentiloni: "Abbiamo 15 mesi decisivi per Ue"

"Abbiamo davanti 15 mesi che possono rivelarsi decisivi se si colgono alcune opportunità per il futuro dell'Ue, oppure che possono confermare la situazione difficile". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervenendo in aula alla Camera in vista del prossimo vertice Ue. "Per l'Europa della crescita e del lavoro, i passi in avanti sono tutti da fare e il confronto europeo tra posizioni diverse resta aperto. Si tratta di un capitolo fondamentale".