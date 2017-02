Il Pd discute del suo futuro | La proposta di Renzi: congresso oppure primarie

Pd alla resa dei conti: la direzione a breve discuterà del futuro del partito, con il segretario Matteo Renzi che indicherà la "road map": subito congresso, in vista del quale lui è pronto a dimettersi oppure le primarie. A patto che, avverte l'ex premier, "chi perde rispetti l'esito del voto". Ma la minoranza non si fida e insiste per regole concordate insieme, sollecitando un segretario di garanzia per la fase congressuale.