Il nodo Savona mette a rischio il governo Conte | Salvini: "O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne"

"La squadra di governo che stiamo discutendo col presidente del Consiglio incaricato penso sia la migliore possibile per il cambiamento. Spero che nessuno metta i bastoni fra le ruote, dica dei no o la tiri in lungo". Così Salvini durante un comizio sabato sera. "O il governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta. Anche se mi sembrerebbe irrispettoso per gli italiani che questo governo non parta perché è sgradito a qualcuno a Berlino o Bruxelles".



Dunque il leader della Lega non intende retrocedere sul nome di Paolo Savona all'Economia e consegna la lista dei suoi ministri al presidente del Consiglio incaricato. "Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare ma ora, avverte ancora una volta, "o si parte o non tratto più": "Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani", spiega.



Braccio di ferro con il Quirinale - Il braccio di ferro tra Colle e M5s-Lega sul nodo del responsabile del Tesoro non accenna insomma a placarsi mentre il presidente del Consiglio incaricato prova a cercare la quadra per mettere insieme tutte le pedine necessarie alla formazione del governo da presentare, nel più breve tempo possibile, magari domenica o lunedì, alle valutazioni di Mattarella.



Telefonata Macron-Conte - Chiuso negli uffici di Montecitorio, Giuseppe Conte sente al telefono il presidente francese, Emmanuel Macron (ottima 'sponda' incassata in chiave "credibilità"), fa il punto sui i possibili candidati da mettere in squadra, vede l'ambasciatore Luca Giansanti (per la Farnesina), mentre fuori dal palazzo si organizzano i fronti contrapposti.



Gli attacchi dei media tedeschi - Da una parte gli azionisti del governo nascente, sostenuti anche da Fdi, fermi sull'indicazione di Savona al Mef e sempre più critici nei confronti del Quirinale. Dall'altra i partiti all'opposizione che evocano una mobilitazione per difendere l'Italia, mentre la stampa tedesca si occupa in toni allarmati di Savona, l'uomo "che odia la Germania".



"Lo spread sale ai massimi dal 2013. Chi è il colpevole? Non c'è nessun complotto, non guardate Bruxelles, non è colpa dei mercati finanziari. Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, Pierre Moscovici che nega l'esistenza di "psicodrammi tra Roma e Bruxelles".