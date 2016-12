Il New York Times bacchetta Di Battista: "Sulla Nigeria bufala ridicola"

14:47 - Alessandro Di Battista finisce sulle pagine del New York Times, ma per "meriti" tutt'altro che positivi. Il quotidiano statunitense ha pubblicato infatti le parole che il parlamentare ha pronunciato in occasione della festa del Movimento Italia5Stelle: "Nigeria, vai su Wikipedia: 60% del territorio è in mano ai fondamentalisti islamici di Boko Haram, la restante parte Ebola". Un'autentica "bufala", definita dal Times "un'affermazione ridicola".

Un caso internazionale - L'infelice affermazione di Alessandro Di Battista ha presto superato i confini italiani, aggiudicandosi una posizione di "tutto rispetto" nella speciale classifica che il New York Times dedica alle "bufale" diffuse in giro per il mondo. Il tutto dopo aver vinto il titolo di "peggior bufala del 2014" secondo il sito italiano PagellaPolitica.



Dati falsi - La dichiarazione sulla Nigeria del vicepresidente della commissione Affari Esteri risulta completamente falsa. I villaggi conquistati dal gruppo terroristico, infatti, ammontano a qualche decina, mentre i casi di Ebola risultano a dir poco contenuti, al punto che l'Oms incluse il Paese africano "Ebola free" soltanto qualche giorno dopo.