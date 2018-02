Il ministro Minniti: "Il fascismo in Italia è morto per sempre"

In Italia il fascismo "è morto per sempre e non ha lasciato un buon ricordo". A dirlo è il ministro dell'Interno, Marco Minniti, secondo il quale "il fascismo e il nazismo sono morti per sempre e per quanto mi riguarda, parlo da ministro, c'è un limite oltre il quale non si può andare in una democrazia e non consentiremo a nessuno di superare questo limite". Per il ministro, inoltre, nel nostro Paese "non c'è posto per l'odio razziale".