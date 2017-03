Il ministro Martina al Lingotto: "Noi siamo il Pd e non torniamo indietro"

"Un riformismo radicale è la missione della sinistra", ha proseguito Martina. Ma avverte: "Il tema non sono le vecchie appartenenze di ciascuno di noi, ma la nuova appartenenza comune. Oltre la fusione fredda e il partito che ritorna ad avere un trattino. Non ci interessa questa prospettiva". Con uno slogan: "Diversi e uniti è possibile".



Orfini: "Difficile nuova alleanza con Ncd" - E proprio sul tema delle alleanze è intervenuto anche il presidente del Partito democratico, Matteo Orfini. "Con Alfano siamo al governo insieme - ha detto - perché nel 2013 non abbiamo vinto le elezioni e per andare avanti ci siamo alleati con forze a noi alternative. E' però abbastanza evidente che difficilmente un partito di sinistra potrà allearsi con un partito che si chiama Nuovo Centro Destra".



Orfini a Pisapia: "Nostra collocazione è nel centrosinistra" - "Il Pd è il più grande partito della sinistra europea e quindi la sua collocazione è chiara, nel centrosinistra. Lo abbiamo ribadito in ogni occasione e Giuliano Pisapia lo sa benissimo". Con queste parole replica all'ex sindaco di Milano, che ha sottolineato come il Pd debba scegliere come alleati o la sinistra o Alfano e i verdiniani.