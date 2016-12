Il ministro Giannini: trasferimento prof, l'algoritmo funziona bene

L'algoritmo per i trasferimenti dei docenti "non è un'entità metafisica ma un modello matematico". A spiegarlo è il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, la quale sottolinea come "abbiamo visto in piazza solo i prof 'deportati', come gli 800 siciliani della scuola primaria che dovranno partire. Ma ci sono anche i 1.400, tantissime donne, che da anni insegnavano al Nord e che con questo piano sono rientrati in Sicilia".