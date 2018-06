Il ministro Centinaio: "Pronti a reintrodurre i voucher in agricoltura"

"Siamo pronti a reintrodurre i voucher nelle imprese agricole perché utili per combattere il lavoro in nero". Lo annuncia il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, aggiungendo: "Il datore di lavoro potrà beneficiare di prestazioni lavorative in piena legalità e con coperture assicurative in caso di incidenti, mentre il lavoratore riceverà non solo un compenso esentasse, ma potrà accumulare contributi pensionistici".