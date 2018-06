29 giugno 2018 17:13 Il ministro Centinaio: "Siamo pronti a reintrodurre i voucher in agricoltura" |

In arrivo anche la carta dei diritti rider Il capo del dicastero delle Politiche Agricole annuncia il ritorno dei buoni, mentre Foodora presenterà a Di Maio un documento per la tutela degli occupati nel settore delivery

"Siamo pronti a reintrodurre i voucher nelle imprese agricole perché utili per combattere il lavoro in nero". Lo annuncia il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, aggiungendo: "Il datore di lavoro potrà beneficiare di prestazioni lavorative in piena legalità e con coperture assicurative in caso di incidenti, mentre il lavoratore riceverà non solo un compenso esentasse, ma potrà accumulare contributi pensionistici".

"Bene ha fatto Salvini a toccare il tema dei voucher - spiega Centinaio -. Al ministero abbiamo studiato e siamo pronti a reintrodurli perché utili per combattere il lavoro in nero e rendere più efficaci i controlli. Bisogna tutelare il settore in nome della trasparenza e lottare contro tutte quelle forme di schiavismo e di sfruttamento della manodopera che potrebbero derivare dalla mancanza totale di regole".

Novità anche per i rider - Non solo agricoltura, novità in arrivo anche per i rider e il settore delivery, dopo le discussioni delle ultime settimane. Per il 2 luglio è infatti in programma a Roma un incontro a Roma tra il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl), le parti datoriali, una delegazione di rider e i rappresentanti delle aziende. In vista dell'appuntamento, Foodora ha preparato una carta per i diritti dei rider. Ad annuncialo, l'amministratore delegato di Foodora, Gianluca Cocco, al Festival del Lavoro a Milano.