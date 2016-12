Il ministro Alfano: il 5 giugno si vota alle Comunali, il 19 ci saranno gli eventuali ballottaggi

Sono oltre 1.300 i Comuni chiamati al voto nella tornata di giugno: di questi, 7 sono capoluoghi di regione (Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste) e 26 comuni capoluogo di provincia.



In Trentino Alto-Adige, Regione a Statuto speciale, le elezioni sono state indette per l'8 maggio. In Friuli Venezia Giulia si voterà il 5 e 19 giugno (ballottaggio) per il rinnovo di 29 amministrazioni. Stesse date anche nella Regione Speciale Siciliana. Mentre in Valle d'Aosta si voterà il 15 maggio.