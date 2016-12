Il leghista Buonanno in Libia: la foto con la scritta (a sua insaputa) "Qui niente rifiuti"

17:28 - L'europarlamentare della Lega Gianluca Buonanno da qualche giorno è in missione in Libia per dimostrare che non ha paura dell'Isis. Dalla Libia tiene un diario per il quotidiano Libero e tiene costantemente aggiornati i suoi follower di Facebook e Twitter con post e foto. Una di queste ha suscitato l'ilarità degli utenti dei social. Dietro l'europarlamentare, che sventola il vessillo del Carroccio, si vede una scritta di cui Buonanno - non conoscendo l'arabo - non può afferrare il significato. Traducendola suona come un "Non scaricare qui la spazzatura, questo non è un cassonetto".