7 aprile 2018 21:52 Il futuro è protagonista: la kermesse Casaleggio nel segno del governo | Polemica sullʼaccesso negato al giornalista Iacoboni Allʼevento di Ivrea in onore del cofondatore M5s Gianroberto, docenti universitari, esperti di Intelligenza Artificiale, magistrati, sociologi. Fuori Iacoboni de La Stampa

Non voleva essere un evento politico nell'intento del suo organizzatore, Davide Casaleggio, ma la politica e il secondo giro di consultazioni per la formazione del governo non sono rimasti fuori da Sum#02, la kermesse alle Officine Olivetti di Ivrea in onore del fondatore di M5s Gianroberto. Sul palco docenti universitari, esperti di Intelligenza Artificiale, magistrati, sociologi. C'erano anche giornalisti chiamati al confronto sugli scenari del futuro. Tranne uno: a Jacopo Iacoboni de La Stampa è stato negato l'accesso all'evento e si è sollevato un polverone.

La giornata di Sum#02Il governo all'orizzonte, un Movimento cambiato nei suoi elettori, nei suoi riferimenti, nel tessuto imprenditoriale che lo sostiene. Un anno dopo Sum, l'evento coniato in onore di Gianroberto Casaleggio, non cambia nella sostanza ma nei contorni. Lo si vede dagli sponsor - come il centro Ardizzone - e da una platea che è più nutrita di dirigenti che di simpatizzanti. Sul palco non si parla di politica ma la politica è più che mai presente.



Davide Casaleggio, novello "mecenate", ha radunato docenti universitari, esperti di Intelligenza Artificiale, magistrati, sociologi. Ci sono più giornalisti - da Andrea Scanzi a Enrico Mentana - e più nomi noti al grande pubblico, come il comico Dario Vergassola, Moni Ovadia, o il pm Nino Di Matteo, il più omaggiato dalla platea. E, al di là dei temi futuristici, sono quelli legati all'attuale momento politico a riscaldare maggiormente i presenti.



Come il reddito di cittadinanza, che il sociologo Domenico De Masi descrive come una misura "che non si può non fare, e in tempi rapidi". Anche il filosofo Diego Fusaro chiama diversi applausi, quasi inveendo contro il Pd e contro le sinistre "demofobiche, che non partono dal lavoro e dagli sfruttati ma dai migranti".



I partecipanti sono oltre mille, diverse macchine da scrivere della Olivetti battono messaggi in memoria di Gianroberto Casaleggio. Il figlio Davide chiude la kermesse sottolineando come iniziative del genere servano a individuare "quali punti di arrivo scegliamo" nei possibili scenari futuri. Ma prima lancia quasi un invito al governo che verrà. "Spero sia l'esecutivo, come in Estonia, ad aprire momenti di partecipazione di democrazia diretta a tutti", sottolinea, facendo riferimento alla piattaforma Rousseau.



E Beppe Grillo? Assente e impegnato nel suo show a Zurigo. Lancia dal suo profilo twitter la diretta dell'evento solo nel pomeriggio, quando sul palco parla Sammy Basso, ragazzo italiano affetto da progeria, malattia genetica che porta al rapido invecchiamento cellulare, che lotta da anni per far conoscere il suo stato.