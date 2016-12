Il Def approda al tavolo del Cdm

12:07 - Arriva oggi al tavolo del Consiglio dei ministri il Documento di programmazione economica e finanziaria: in realtà solo una bozza, il piano completo arriverà venerdì. Ma qualche numero già c'è: il premier punta a recuperare dieci miliardi di spesa da una nuova stretta su enti locali e municipalizzate. Così come ha garantito di bloccare l'aumento dell'Iva previsto inizialmente per il 2016.





Def, tagli agli enti locali: la rivolta dei sindaci di Ida Molaro

Comuni, Regioni e Asl. Nella bozza del Def si legge che "Comuni, Regioni e Aziende ospedaliere rappresentano circa due terzi della spesa corrente". Quindi "si proseguirà con il percorso iniziato con la legge di Stabilità del 2015". Decisione che ha fatto già scattare l'ira di Fassino, che in qualità di presidente dell'Anci ha avvertito: "Si chiedono troppi sacrifici alle città metropolitiane". Ma per ora, questo è il piano del governo.



Il blocco dell'Iva e lo sfoltimento delle agevolazioni fiscali. Altro punto sul quale Renzi è inamovibile è la cancellazione dell'aumento di due punti percentuali dell'Iva prevista per il 2016. I contributi previsti da questa misura, circa 16 miliardi di euro, saranno recuperati in buona parte dalla spending reveiw: non solo tagli agli enti locali, ma anche ai ministeri, ai sussidi alle imprese e alle agevolazioni fiscali. Quest'ultimo è un altro punto cruciale: le agevolazioni ogni anno abbattono le entrate dello Stato di quasi 260 miliardi, quindi una loro revisione sarebbe "utile".



Le stime. A meno di modifiche dell'ultim'ora, la crescita di quest'anno sarà dello 0,7 per cento, il deficit del 2,6 per cento. Secondo altre previsioni, in realtà, il Pil quest'anno potrebbe crescere fino all'1%, ma l'Esecutivo per evitare altre correzioni al ribasso, preferisce essere prudente. Nel 2016 la crescita salirà fino all’1,1 per cento, il deficit è previsto in discesa fino all’1,7 per cento.