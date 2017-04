Il Csm disciplinerà l'uso dei social da parte dei magistrati

Il Consiglio superiore della magistratura disciplinerà l'uso dei social da parte delle toghe. Il Comitato di presidenza ha accolto così la richiesta di Pierantonio Zanettin (Forza Italia), dando il via alla stesura delle regole. L'iniziativa si configura come "reazione" a casi recenti come quello di Giorgio Nicoli, gip di Trieste che su Facebook aveva attaccato la governatrice del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani.