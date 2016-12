Il "caso" De Gennaro imbarazza il Pd Ma Renzi assicura: "Massima fiducia"

16:43 - Impossibile negare che nel Pd ci sia un po' di imbarazzo per quel tweet del presidente Orfini che chiede le dimissioni di De Gennaro da presidente di Finmeccanica; difficile non accorgersi che all'interno dei democratici qualcosa si stia muovendo. Lo dimostra il lungo silenzio di Renzi e dei suoi "sodali" che sull'ex capo della polizia non hanno preso una posizione netta per ore, dopo l'esplosione del caso. Non è da loro. Prima il premier ha spiegato frettolosamente in un tweet che la risposta migliore deve avvenire in Parlamento con la legge sul reato di tortura, resta qualcosa di non detto. O meglio, di non chiaro.

Renzi: "Fiducia in De Gennaro" - Solo dopo lunga riflessione è arrivata una presa di posizione ufficiale del premier, che ha detto: "Il governo assicura con convinzione la propria fiducia nei vertici di Finmeccanica e segnatamente di Gianni De Gennaro", ricordando di averlo confermato alla presidenza di Finmeccanica dopo il processo per i fatti del G8 e della scuola Diaz "che ha portato alla sua assoluzione". E puntualizza: "Oggi sarebbe assurdo e inutile aprire una discussione su questo, per rispetto di Finmeccanica e dei suoi azionisti. Il governo non ha alcun dubbio sulla qualità e la competenza di De Gennaro: lo diciamo in modo chiaro".



D'altra parte, poche ore prima anche Raffaele Cantone aveva precisato che De Gennaro è stato indagato e assolto. Quello che tra i democratici renziani era stato sollevato è un problema di "coscienza", aveva detto Luca Scalfarotto, con un messaggio sibillino: "Il presidente del partito Orfini ha usato parole chiarissime, io ho un ruolo diverso, sono membro del governo e ho un atteggiamento più istituzionale, ma questo è un tema che sta davanti alla coscienza di De Gennaro". E lo ha confermato anche il vicesegretario del Pd Debora Serracchiani. "Il partito democratico non chiede le dimissioni dell'ex capo della polizia, ma nello stesso tempo ricorda che la responsabilità morale per alcuni fatti prescinde dalle assoluzioni".



Insomma, i democratici sanno bene che De Gennaro è lì perché il 3 luglio 2013 è stato nominato presidente di Finmeccanica da Enrico Letta, e lì è rimasto perché Matteo Renzi lo ha confermato. La condanna della Corte di Stasburgo sui fatti del G8 di Genova ha riaperto una ferita. E c'è chi è pronto a scommettere che la moral suasion su De Gennaro per un passo indietro sia già cominciata.



Cantone: "De Gennaro fu indagato e assolto" - Sul caso, ecco la valutazione arrivata dal presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone, che ad Agorà ha detto: "De Gennaro è stato indagato e assolto. L'assoluzione conta pure qualcosa, quindi non può pagare le responsabilità complessive di una macchina intera. Non mi piace l'idea che si possa utilizzare questa vicenda drammatica, una delle peggiori immagini dell'Italia all'estero, per 'tirare' sulla polizia, che spesso è la parte più popolare del Paese".