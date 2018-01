Il cardinale Bagnasco a Tgcom24: "Le priorità per la politica siano famiglia, natalità, lavoro e stato sociale"

"E' compito della Chiesa - ha continuato l'arcivescovo di Genova - indicare i momenti e le forme di criticità, di difficoltà, di prove anche molto serie di una città, di una nazione e del mondo; ma nello stesso tempo è compito della Chiesa segnalare i momenti e i segnali di fiducia e di positività. Segnali positivi si sono espressi a Genova , per esempio, in una voglia di partecipazione al cosiddetto stato generale sul lavoro che ha visto una partecipazione molto intensa e significativa".

Giovanni Toti a Tgcom24: "Noi pronti al dialogo chiesto da Bagnasco""L'esigenza di dialogo che Sua eminenza ha sottolineato è il filo conduttore della nuova politica: troppo spesso la politica ha tentato di essere autoreferenziale, di fare grandi progetti di sviluppo da sola. Credo che questo Paese riparta solo in presenza di un dialogo profondo, cosa che facciamo costantemente in regione Liguria": lo ha detto Giovanni Toti a Tgcom24, commentando l'appello del Card. Angelo Bagnasco lanciato all'interno del programma "Stanze vaticane". Il Presidente della regione Liguria ha poi aggiunto: "La voglia di partecipazione e di dialogo è alla base del cambiamento. Non credo che la politica sia un atomo che fa le sue cose e a cui la società si adegua: credo che la politica debba avere antenne ben piazzate nel mondo dell'impresa, del sindacato, della socialità in genere, dello sviluppo, del mondo dei giovani."