Il 25 ottobre è il #NotariesOpenDays, la Giornata europea della giustizia civile

Il diritto civile è parte della nostra vita quotidiana: lavoro, matrimonio, figli, acquisto della casa. Ma siamo consapevoli dei nostri diritti? Sappiamo quali sono gli attori del sistema giustizia e conosciamo il loro ruolo? Per rispondere a queste domande nasce l’evento "Open day dei notai d'Europa. Insieme per la sicurezza giuridica", organizzato dal Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea, che rappresenta a Bruxelles i 22 Paesi nei quali è presente la figura del notaio.



Dal 24 al 29 ottobre 2016 si terranno iniziative aperte al pubblico nei 16 Paesi aderenti all'evento: Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Il Notariato italiano ha deciso di declinare l'evento a livello nazionale il 25 ottobre tramite il coinvolgimento dei 92 Consigli Notarili Distrettuali incontrando, la mattina, gli studenti di tutta Italia per parlare di legalità, e il pomeriggio i cittadini, per offrire una prima informazione gratuita su casa, famiglia e impresa.



Tutte le informazioni sul sito e anche sul profilo Facebook, realizzato ad hoc.