Ignazio Visco: "Sul fallimento delle quattro banche qualcuno pagherà"

"Spero anche io che chi ha sbagliato paghi. Sono certo che la magistratura agirà in tal senso per punire i responsabili di reati". Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco torna sul fallimento delle quattro banche soccorse dal governo . "Siamo convinti di aver fatto il possibile, siamo intervenuti per evitare danni molto peggiori a centinaia di migliaia di risparmiatori e imprese", ha quindi aggiunto difendendo l'operato di Palazzo Koch.

"Senza procedura di risoluzione, effetti devastanti" - Secondo il governatore, intervistato dal quotidiano "La Repubblica", "l'alternativa alla procedura di risoluzione adottata per le quattro banche sarebbe stata una liquidazione ai sensi del codice civile, con effetti devastanti". Ed ha assicurato: "il nostro impegno, di concerto con il governo e nella continua e totale interazione con gli uffici del ministero dell'Economia, è stato massimo".



"Abbiamo fatto il massimo possibile" - "Siamo convinti di aver fatto il massimo possibile, portando alla luce situazioni di debolezza patrimoniale, inadeguatezze organizzative, malversazioni - ha quindi aggiunto Visco -. Ogni volta che è stato necessario, abbiamo fornito alla magistratura piena informativa e la massima assistenza. L'interlocuzione con la Consob è stata ed è tuttora continua e approfondita".



"Nessuna polemica, né frizione con il governo" - Quanto agli attacchi diretti contro di lui, Visco ha spiegato che "si tratta di attacchi non motivati". "In questi giorni ho visto gravi inesattezze e ricostruzioni talora fantasiose, che rischiano di alimentare infondati sospetti sul nostro operato e sull'intero sistema bancario. Anzitutto - ha quindi detto Visco - non vi è alcuna tensione col governo, col quale collaboriamo". Poi, "non vi è stata proprio alcuna polemica per la decisione di affidare gli arbitrati all'Autorità presieduta da Raffaele Cantone". Quanto alla "mia visita al Quirinale era stata fissata da tempo".