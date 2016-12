Ici paritarie, Boschi: confronto

"Il governo ha detto che c'è la disponibilità ad aprire il confronto per vedere quali possono essere gli interventi normativi da fare, dovendo far fronte a una sentenza della Cassazione. Ora noi affronteremo un confronto per capire le soluzioni possibili". Lo ha detto il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, parlando della sentenza della Cassazione che ha sancito il pagamento dell'Ici per due scuole religiose di Livorno.