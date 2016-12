I due marò nel presepe di Giorgia Meloni: il web ride tra commenti e fotomontaggi

La #Meloni mette i marò nel presepe di Fratelli d'Italia. Come se il carcere indiano non fosse stata una punizione sufficiente

#Meloni Io, in ogni caso, tolgo il laghetto di stagnola. Non si sa mai.

Il presepe è stato allestito nell'ambito dell'iniziativa "Povera Patria". "Ho portato la statuina di Salvatore Girone, una persona che manca oggi in Italia", ha detto Giorgia Meloni rivolgendo poi una frecciata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Mi dispiace che ieri il presidente della Repubblica, pur ricordando le forze armate, non abbia inteso spendere una parola per i nostri marò, che sono ancora formalmente detenuti per una vicenda che è fuori da ogni possibilità di dignità per qualunque Nazione in tema di diritto internazionale"