I cortei del 25 aprile, a Milano contestata la Brigata Ebraica

Il 71esimo anniversario della Liberazione, si celebra in tutta Italia con appuntamenti e cortei. A Roma le celebrazioni sono sfociate in polemica con la Brigata Ebraica che non ha partecipato al corteo, accusando l'Anpi di sfilare con "centri sociali anti-Israele". A Milano il corteo del 25 aprile partito sulle note di "Bella ciao", ha incontrato momenti di forte tensione quando in piazza San Babila gli esponenti di alcune associazioni per la liberazione della Palestina hanno insultato al grido di "fascisti" i membri della Brigata Ebraica.