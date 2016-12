Guerini: "Italicum non si tocca"

"Non capisco di cosa parli il senatore Quagliariello. Credo occorra fare un po' di chiarezza". Lo dice il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini. "Per quanto riguarda le riforme ci sono varie ipotesi di accordo e lo troveremo; quanto all'Italicum, non si tocca". Sulla legge elettorale, sottolinea Guerini, "non abbiamo alcuna intenzione di tornare indietro".