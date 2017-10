Gruppo Pd Senato, Zanda: Grasso via perché non condivide linea partito

Il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha lasciato il gruppo parlamentare del Pd "perché non condivide la linea politica del partito e in particolare le decisioni sulla legge elettorale": lo ha affermato il capogruppo dem, Luigi Zanda. "Per me è stata una notizia inaspettata e imprevedibile - ha proseguito -. Al telefono mi aveva detto che, se non fosse stato presidente del Senato, non avrebbe votato né il Rosatellum né la fiducia".