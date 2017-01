Grillo: votare subito con legge che uscirà da sentenza Consulta

"Noi vogliamo votare subito e per farlo è sufficiente adattare il Legalicum (come il M5s chiama la legge che uscirà dalla sentenza della Consulta, ndr) anche al Senato per avere una legge omogenea". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog il giorno prima della decisione della Corte Costituzionale. "Questa maggioranza, eletta col Porcellum, non deve azzardarsi a rimettere mano alla legge più importante dopo la Costituzione", aggiunge il leader M5s.