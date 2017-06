Grillo: vinti 8 ballottaggi su 10,prossime sfide Sicilia e politiche

"Il MoVimento 5 Stelle ha vinto otto ballottaggi su dieci. Siamo passati da 37 sindaci a 45, un aumento di oltre il 20%. Siamo entrati con nuovi consiglieri in comuni dove prima non eravamo presenti". Lo scrive Beppe Grillo in un post sul suo blog, aggiungendo: "Ogni maledetta elezione continuiamo a crescere e questo è ciò che conta. Le prossime sfide sono la Sicilia e poi la battaglia campale delle politiche".