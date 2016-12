Grillo torna a teatro con l'ologramma del contro-discorso di fine anno

Un evento che sta scaldando i motori, con Beppe Grillo sempre più impegnato nel suo grande ritorno a teatro in quello che, nonostante i "due Grilli", sarà l'immancabile one-man-show. Grillo parlerà di se, dei nuovi paradigmi tecnologici, di mente, robotica e di economia, che copiando la natura, ripensano l'uomo, di nuovo protagonista al centro del suo futuro, tra rischi e opportunità.



Immancabile sarà il commento ironico e impietoso dell'attualità. Sul sito dello show è stato caricato un backstage dello spettacolo in cui si vede Grillo sorridente alle prese con prove, trucco e scenografia. La performance andrà in scena al Teatro Linear Ciak di Milano dal 2 al 5 febbraio 2016 per poi approdare a Roma, sul palco del Gran Teatro, dal 9 al 12 febbraio.