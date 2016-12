Grillo: svelati inganni di Renzi

17:40 - "Alle balle del governo non ci crede più nessuno. Era solo questione di tempo...". Lo scrive su Twitter il leader del M5S Beppe Grillo, facendo riferimento al sondaggio Ixè su come gli italiani percepiscono le dichiarazioni del premier Matteo Renzi nell'ambito del Def. Nel tweet viene poi citata una frase di Abraham Lincoln: "Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre".

