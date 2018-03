Grillo: "Siamo tutti sulla stessa barca, bisogna decidere direzione"

"Alcune volte non riflettiamo sul fatto che in fondo siamo tutti sulla stessa barca, e questa barca punta sempre in avanti". A ricordarlo è Beppe Grillo in un post sul suo blog, sottolineando che "non possiamo fermarla, né rallentarla, possiamo però orientarla, decidere che direzione farle prendere". E, pur senza riferimenti esplociti alla situazione politica, spiega che "è oggi che dobbiamo prendere queste decisioni. E' di vitale importanza".

"Il nostro - prosegue Grillo - è un mondo che vive di enormi paradossi. Siamo capaci di costruire ed ammassare enormi ricchezze, ma non sappiamo ridistribuirle al maggior numero di persone possibile. Alcuni buttano e gettano schifati, altri muoiono senza nemmeno i rifiuti da mangiare. Eppure siamo all'alba di un nuovo mondo, un mondo dove mancherà il lavoro, un mondo che, se non saremo stati noi a rendere meno disuguale, segnerà sempre più profondi confini tra chi ha e chi non ha".



Grillo quindi insiste sul fatto che "siamo di fronte a un'opportunità unica. Possiamo cambiare rotta. Sarebbe un bene per tutti. In fondo siamo sulla stessa barca, e l'unica rotta tracciata è quella di un reddito universale. Nell'opera del regista Rudy Gnutti, intitolata appunto 'In the same boat', i maggiori pensatori ed economisti dei nostri tempi si interrogano sul futuro dell'umanità in un mondo senza lavoro".