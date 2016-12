Grillo sale su una gru: "Svolta o mi butto""Avanti con il referendum contro l'euro"

11 ottobre 2014 Grillo sale su una gru: "Svolta o mi butto"

09:08 - "Se stasera non riusciamo a dare una svolta, mi butto giù...". Beppe Grillo sale su una gru al Circo Massimo e si rivolge ai sostenitori del Movimento 5 Stelle "minacciando" di buttarsi se il M5S non riuscirà a cambiare l'Italia. "Andremo a governare questo Paese, ve lo prometto", ha aggiunto il leader pentastellato.

Grillo ha quindi attaccato il premier. "Io vado al Casello di Genova e voglio che l'Esercito italiano arrivi prima di Renzi", ha detto infatti il leader del M5S, scagliandosi poi contro gli autori della ricostruzione (amministratori e imprenditori) di Genova, dopo l'alluvione di tre anni fa."Questa gente va fermata con l'Esercito".



"Raccoglieremo un milione di firme per il referendum sull'euro" - Beppe Grillo rilancia il referendum contro l'euro. "Stasera lanciamo il referendum consultivo sull'euro e vi dico cosa succederà. Raccoglieremo un milione di firme e non succederà come l'altra volta, perché questa volta abbiamo 150 deputati e senatori. Avremo tutto il tempo per portarlo in Parlmento e fare una legge", ha detto infatti il leader del Movimento 5 Stelle annunciando l'inizio a novembre della raccolta firme.



"Cosa succede se usciamo dall'euro? Pagheremo con una nuova lira e avremo una Banca d'Italia che, all'occorrenza, possa stampare soldi e metterli nell'economia reale - ha quindi spiegato Grillo -. Non siamo dei pazzi! Da quando c'è l'euro è aumentato il debito pubblico, è aumentata la disoccupazione ed è sparito il 25% della produzione della nostra industria".



"Levate i soldi di banca, siamo a rischio default" - Secondo il leader pentastellato inoltre "dobbiamo prepararci perché siamo a rischio default. Mi rivolgo a Renzi: fai presto, fai esplodere il Paese, così vediamo cosa sei realmente". "Se avete in banca qualcosa, state attenti, levatelo" ha quindi aggiunto Grillo.



"Saremo uno scudo umano contro i parassiti" - "Noi andremo a governare e state molto attenti, perché... lo dice Casaleggio!". Così Beppe Grillo dal palco del Circo Massimo, dove aggiunge: "Siamo l'unico scudo umano contro questi parassiti che ci governano da mezzo secolo".



"Usciamo dal Parlamento e andiamo in piazza" - Grillo ha quindi invitato i suoi a tornare fra la gente. "Il Parlamento è una dimensione che non ci appartiene. Ai ragazzi ho detto: da domani uscite e fate in piazza quello che fate in Parlamento. Verrò anch'io. E lo faremo, perché hanno votato tutti a favore", ha detto infatti il leader del M5S.



A sorpresa arriva anche Antonio Di Pietro - A sorpresa tra i gazebo della festa di M5S al Circo Massimo spunta anche Antonio Di Pietro. L'ex pm che insieme a Beppe Grillo fu protagonista dei primi 'vaffa day', viene fermato dai militanti M5S che gli chiedono giudizi sul governo Renzi e sulla trattativa Stato-mafia. Molti i militanti grillini che si fermano con Di Pietro per una foto.



Duetto fra Grillo ed Edoardo Bennato - Sul palco del Circo Massimo è andato in scena un duetto fra Grillo ed Edoardo Bennato. Mentre il cantautore napoletano stava suonando, il leader Cinquestelle è salito sul palcoscenico e ha iniziato a canticchiare: "E' il movimento blues, è il movimento blues".