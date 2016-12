21:53 - Beppe Grillo rilancia il referendum contro l'euro. "Stasera lanciamo il referendum consultivo sull'euro e vi dico cosa succederà. Raccoglieremo un milione di firme e non succederà come l'altra volta, perché questa volta abbiamo 150 deputati e senatori. Avremo tutto il tempo per portarlo in Parlmento e fare una legge", ha detto infatti il leader del Movimento 5 Stelle annunciando l'inizio a novembre della raccolta firme.